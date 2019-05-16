الأمن العام يكشف لغز مقتل سائق "توك توك" بقنا ويضبط الجناة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجح قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقنا، في كشف لغز مقتل سائق توك توك بعيار ناري بالصدر، على يد شخصين حاولوا سرقة مركبة الـ "توك توك" الخاصة به.

ورد بلاغ لمركز شرطة قفط بمديرية أمن قنا بوفاة "أحد الأشخاص، مقيم بقرية البارود بدائرة المركز" إثر إصابته بعيار ناري بالصدر، حال شروع شخصين مجهولين في سرقة مركبة "توك توك" ملك "سائق"، وعقب محاولة الأهالي ملاحقتهما للإمساك بهما قام أحدهما بإطلاق عيار ناري من سلاح كان بحوزته تجاه الأهالي أصاب المجني عليه فأودى بحياته.

تمكن قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بقنا، من تحديد مرتكبي الواقعة وهم 3 أشخاص (محكوم عليه بالسجن 15 سنة في قضية، "قتل عمد" وسبق اتهامه في 5 قضايا، سائق توك توك، سبق اتهامه في قضيتي "سرقة دراجات نارية"، عاطل، جميعهم مقيمين بدائرة المركز.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط الثاني والثالث وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب وقررا أنه حال هروبهم بالتوك توك وملاحقة الأهالي لهم قام المتهم الهارب بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آليه كانت بحوزته وعقب ذلك سلمها للثالث وقام الأول بالتصرف في مركبة "التوك توك" بالبيع وقد أمكن ضبط البندقية وبخزنتها 7 طلقات لذات العيار.

وأسفرت الجهود عن تحديد مكان اختباء المتهم الأول بعقار بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس بالتنسيق وإدارة البحث الجنائي بالسويس حيث تم استهدافه وحال شعوره بتواجد القوات قام بالقفز من شرفة شقة بالطابق الثالث بالعقار المشار إليه محاولاً الهرب إلا أن القوات تمكنت من ضبطه وتبين إصابته بكسور متفرقة وتم حجزه بالمستشفى لتلقي العلاج تحت الحراسة اللازمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.