شكَّ في سلوك زوجته فخنقها.. المشدد 10 سنوات لقاتل زوجته ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، اليوم الخميس، بعاقبة سائق بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بقتل زوجته في بولاق الدكرور لشكه في سلوكها.

وكشف قرار إحالة المتهم "حسام. ح" للجنايات أنه في 5 فبراير 2018، قتل زوجته المجني عليها منى حسين عمدًا للانتقام منها، لاعتقاده بسوء سلوكها بالإضافة لخلافات مادية بينهما.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم وعلى إثر نشوب مشاجرة مع زوجته، استخدم "كوفيه" وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

ولفتت إلى أن المتهم أخبر جيرانه أن زوجته أصيبت بإغماءة ونلقها بمساعدة الجيران إلى المستشفى، وما أن علم بوفاتها فرّ هاربًا وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه حتى إحالته للمحاكمة.