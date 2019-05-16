قتله مزارع وألقى جثته في المصرف.. تفاصيل مقتل تاجر غلال في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تلقى مركز شرطة أسيوط، بلاغا من "مزارع"، مقيم درنكة بدائرة المركز، بغياب نجله، 32 سنة، "تاجر غلال" عن مسكنهما، والذي تبلغ للمركز بالعثور في وقت لاحق على جثه المتغيب ملقاة داخل بئر صرف زراعي بذات الناحية.

كشفت تحريات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بأسيوط هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه مزارع، 34 سنة، مقيم بذات الناحية".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة وقرر أنه قام باستدراج المجني عليه لحظيرة ماشية خاصة به بزعم بيع غلال له بسعر مخفض ثم توجه به للزراعات المجاورة وتعدى عليه بالضرب بعصا حتى تأكد من فقده للوعي ثم قام بإلقائه ببئر الصرف الزراعي "محل العثور" واستولى منه على مبلغ 26 ألف جنيه وهاتف محمول وأضاف أنه حال قيامه بسحب الجثة انتزع عنه جلبابه حيث تخلص منها بالحرق "تم العثور على آثار الحريق" وأرشد عن المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.