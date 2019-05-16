تجديد حبس ربة منزل 15 يومًا بتهمة قتل زوجها بـ"منشطات جنسية" في الظاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الظاهر، اليوم الخميس، تجديد حبس ربة منزل 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامها بقتل زوجها بوضع منشطات جنسية ومواد مخدرة داخل طعامه.

كان ضباط قسم شرطة الظاهر، قد تلقوا بلاغًا من فتاة 16 عامًا تتهم والدتها بالارتباط بعلاقة غير شرعية مع شاب وأنهما وراء مقتل والدها.

ودلت التحريات الأولية على صحة البلاغ وأن ربة المنزل تربطها علاقة غير شرعية مع أحد الشباب، واتفقت معه على وضع منشطات جنسية ومواد مخدرة لزوجها أثناء تناوله وجبة الإفطار والسحور للتخلص منه دون إثارة الشبهات الذي تسبب في توقف عضلة القلب ووفاته.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الزوجة 39 سنة التي اعترفت بارتكاب الواقعة أمام النيابة العامة.