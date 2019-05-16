خلال يوم.. تنفيذ 79 ألف حكم قضائي وضبط 220 قطعة سلاح بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزى السلاح والمواد المخدرة فى العديد من المحافظات.

وأسفرت جهود الأمن العام عن ضبط "221 قطعة سلاح ناري، 252 قضية مخدرات، 251 دراجة نارية مخالفة، 24289 مخالفة مرورية، 1650 مخالفة مرافق، 30 قضية مصنفات، وتنفيذ 79134 حكم قضائي متنوع".

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.