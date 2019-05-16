أخبار مصر | "راشد" يوجه بإزالة أي معوقات لإنجاح منظومة التعليم الإلكتروني‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "راشد" يوجه بإزالة أي معوقات لإنجاح منظومة التعليم الإلكتروني‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حرص الدولة وأجهزتها التنفيذية على تطبيق منظومة التعليم الإلكتروني، وتقديم كافة الدعم الفني والتكنولوجي لإنجاح المنظومة التعليمية الجديدة من منطلق الإيمان الكامل بأهمية التعليم في احداث تقدم ونهضة اقتصادية واجتماعية وذلك لبناء طالب قادر على مواكبة احدث المستجدات في مجال التكنولوجيا الحديثة.

وأضاف "راشد" أن الدولة في حاجه ماسة إلى العقول المنفتحة علي التكنولوجيا ووسائلها المختلفة مشيراً ان الدول المتقدمة لم تتقدم عبر نماذج وأساليب التعليم القائمة عل منهج الحفظ فنحن بحاجة إلى بناء أجيال لديها القدرة الكافية على التعامل مع كافة وسائل التكنولوجيا الحديثة وتعميم منظومة التعليم الالكتروني للنهوض بمنظومة التعليم بمصر.

ولفت إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الدولة ضخت اعتمادات مالية كبيرة لتطوير المنظومة التعليمية باعتباره يمثل الجناح الثاني لمنظومة بناء الإنسان التي تقوم على النهوض بكل من التعليم والصحة مؤكدا ان بناء الانسان المصري أولى اهتمامات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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وأوضح المحافظ أنه تم تشكيل مجموعات عمل برئاسة مديري الادارات التعليمية بالجيزة بالتنسيق مع رؤساء الاحياء والمراكز والمدن وممثلين عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاتصالات وشركة الكهرباء لمراجعة الشاشات الالكترونية والمعدات الالكترونية الموجودة بكافة المدارس الثانوية المختصة بتطبيق منظومة التعليم الالكتروني بالإضافة الي مراجعة كافة كابلات الفايبر واجهزة السيلفر وشبكة الانترنت والوصلات الكهربائية.

وأورد أن مجموعات العمل ستقوم بالمرور علي المدارس الموجودة بنطاق المحافظة والتي تم دعمها بالمعدات الفنية والتأكيد علي جاهزيتها لاستقبال امتحانات الصف الأول الثانوي.

ومن ناحيته، قال الأستاذ خالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم، إن الفترة الماضية شهدت توزيع 64 الف جهاز تأبلت علي طلبة الصف الاول الثانوي وتم تسليمهم الشرائح الذكية الخاصة بمنظومة التعليم الالكترونية وتدريب كافة الطلبة علي المنظومة وذلك لإنجاح المنظومة التعليمية الجديدة.

تصريحات المحافظ جاءت عقب اللقاء الذى عقد مع الاستاذ خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم ومديري الادارات التعليمية بالجيزة للوقوف على استعدادات المحافظة لامتحانات الصف الأول الثانوى.