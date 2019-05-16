أخبار مصر | مسرح سور القاهرة الشمالي يبدأ فعاليات مهرجا ليالي رمضان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسرح سور القاهرة الشمالي يبدأ فعاليات مهرجا ليالي رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت فعاليات مهرجان ليالي رمضان الثقافية لهذا العام على مسرح سور القاهرة الشمالي بجوار باب النصر، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة.

وقال الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الأثار الإسلامية والقبطية، إن فعاليات المهرجان بدأت بعرض لفرقة أوبرا عربي (نهج البوردة للبوصيري) وأنها مستمرة وحتى ليلة ٢٣ من شهر رمضان الكريم، وستتضمن أيضًا اقامة مجموعة من معارض الفنون التشكيلية والتراثية والحرف التقليدية وعروض فنية مختلفة.