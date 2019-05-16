أخبار مصر | قيادي بمستقبل وطن: محور روض الفرج إنجاز غير مسبوق.. ومنظومة النقل شهدت طفرة كبيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قيادي بمستقبل وطن: محور روض الفرج إنجاز غير مسبوق.. ومنظومة النقل شهدت طفرة كبيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف عبدالرحيم كمال أمين قطاع جنوب الصعيد بحزب مستقبل وطن، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي محور روض الفرج وكوبرى تحيا مصر بأنها إحدى المشروعات العملاقة والتي دخلت في موسوعة جينس العالمية كونها أضخم المشروعات.

وقال عبدالرحيم، إنه بفضل السيسي ورؤيته الثاقبة وحنكته السياسية ونظرته الى المستقبل حققت مصر العديد من المشروعات العملاقة وفي فترة قصيرة، لافتًا إلي أن مصر كل يوم تتغير الي الأفضل بفضل قيادة السيسي وان العالم لا يصدق حجم الانجازات التي نفذت على أرض الواقع في فترة محدودة كانت مكتظة بالازمات والتحديات ولكن استطاع السيسي ان ينقذ مصر وينهض بها في زمن قياسي.

وأضاف عبدالرحيم، أن منظومة النقل في مصر شهدت طفرة كبيرة، لاسيما أن السيسي يعطي اهتمام كبير بتحسين المنظومة، وفي عهده تحقق الكثير من المشروعات الخاصة بالنقل من مشروعات بنية تحتية ومحطات وطرق وغيرها، وهذا المشروع ضمن سلسلة الإنجازات القومية التى تنفذها الدولة على أرض الواقع، ولكنها هذه المرة اخذت الصبغة العالمية فأصبح الانجاز عالمى وتم تصميمه وتنفيذه بسواعد مصرية تجعلنا نفخر برجالنا.