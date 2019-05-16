أخبار مصر | برلماني: محور روض الفرج مشروع عالمي يمثل إرادة شعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: محور روض الفرج مشروع عالمي يمثل إرادة شعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي محور روض الفرج وكوبرى تحيا مصر والذي يعد أحد أهم مشروعات شبكة الطرق والكباري العملاقة، التي اخذت الطابع العالمي ونفذت بسواعد المصريين من عمال ومهندسين.

وأضاف «هيكل»، أن هناك نقلة كبيرة وطفرة حقيقية في تطوير وتحسين البنية التحتية مما يساهم في جذب الاستثمارات وخلق العديد من فرص العمل والحد من معدل البطالة، لافتًا إلي أن المشروعات العملاقة هي بمثابة دليل على ارادة شعب وقيادة على المضي قدما نحو مصر جديدة برؤية السيسي الذي وعد بأن يجعلها في مصاف الدول الكبرى وانها سوف تكون مصر أخرى في شتى المجالات ويوم بعد يوم يثبت السيسي ما يقوله ونجد المشروعات العملاقة يتحدث عنها الجميع في مصر وخارجها ونجد الكثير من فرص العمل التي توفرها هذه المشروعات بما يعود بالنفع على المواطن وتنعش الاقتصاد المصري.

ولفت نائب «مستقبل وطن» إلي أن هناك تطور كبير في منظومة النقل بفضل اهتمام السيسي بهذا المجال وحرصه على أن يكون المنظومة عالمية مما يجعلنا في مقدمة دول العالم في النقل بكافة صوره، مشيرًا إلى أن المشروعات الكبرى في النقل هي بشرة خير للشعب لتحسين أوضاعه الاقتصادية.