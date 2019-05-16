أخبار مصر | برلماني: محور "روض الفرج" إنجازا عالميا وتم تصميمه وتنفيذه بسواعد مصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: محور "روض الفرج" إنجازا عالميا وتم تصميمه وتنفيذه بسواعد مصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، محور روض الفرج، مؤكدًا أنه أصبح إنجازًا عالميًا، وتم تصميمه وتنفيذه بسواعد مصرية، كما أن تلك المشروعات باتت محط أنظار واهتمام العالم، ما يعكس حجم الإرادة في نقل مصر إلى مكانة عالمية.

وأضاف «وطني»، أن منظومة النقل شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات السابقة وساهم هذا الأمر فى جلب مزيد من الاستثمارات الضخمة الداخلية والخارجية، مشيرًا إلي أن مشروع محور روض الفرج وكوبري تحيا مصر يهدف لتسهيل عبور الناقلات وخلق مناطق تنمية واستثمار وتقليل زمن الرحلات بين شرق وغرب الجمهورية والعكس بحيث يكون محورًا موازيًا لمحور 26 يوليو مما يساعد بشكل كبير على حل الأزمة المرورية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر عبرت إلى بر الأمان في عهد الرئيس السيسي رغم الصعوبات والتحديات التي مرت بها البلاد خلال الفترة السابقة، ولكن مع وقوف المصريين خلف قيادتهم السياسية أنجزت العديد من المشروعات العملاقة في مصر.