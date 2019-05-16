مصر | مات دفاعا عن "التوك توك".. سقوط عناصر تشكيل عصابي لقتلهم سائقا في قنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مات دفاعا عن "التوك توك".. سقوط عناصر تشكيل عصابي لقتلهم سائقا في قنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية في قنا، من ضبط تشكيل عصابي سرق "توك توك" وأطلق النيران على سائقه بقنا.

وتبلغ لمركز شرطة قفط بمديرية أمن قنا بوفاة "أحد الأشخاص، سن 19، مقيم بقرية البارود بدائرة المركز"إثر إصابته بعيار ناري بالصدر"، حال شروع شخصين مجهولين في سرقة مركبة "توك توك" ملك "سائق"، وعقب محاولة الأهالي ملاحقتهما للإمساك بهما قام أحدهما بإطلاق عيار ناري من سلاح كان بحوزته تجاه الأهالي أصاب المجني عليه فأودى بحياته.



وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بقنا أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة 3 أشخاص (محكوم عليه بالسجن 15 سنة فى قضية "قتل عمد" وسبق إتهامه فى 5 قضايا- سائق توك توك، سبق إتهامه فى قضيتى "سرقة دراجات نارية"- عاطل) جميعهم مقيمين بدائرة المركز.

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وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبط الثانى والثالث.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب وقررا أنه حال هروبهم بالتوك توك وملاحقة الأهالى لهم قام المتهم الهارب بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آليه كانت بحوزته وعقب ذلك سلمها للثالث وقام الأول بالتصرف فى مركبة "التوك توك" بالبيع وقد أمكن ضبط البندقية وبخزنتها 7 طلقات لذات العيار.



كما أسفرت الجهود عن تحديد مكان إختباء المتهم الأول بعقار بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس بالتنسيق وإدارة البحث الجنائى بالسويس حيث تم إستهدافه وحال شعوره بتواجد القوات قام بالقفز من شرفة شقة بالطابق الثالث بالعقار المشار إليه محاولًا الهرب إلا ان القوات تمكنت من ضبطه وتبين إصابته بكسور متفرقة وتم حجزه بالمستشفى لتلقى العلاج تحت الحراسة اللازمة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.