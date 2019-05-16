مصر | معاقبة سائق قتل زوجته لشكه بسلوكها بالسجن المشدد 10 سنوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معاقبة سائق قتل زوجته لشكه بسلوكها بالسجن المشدد 10 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، بمعاقبة سائق، بتهمة قتل زوجته لشكه بسلوكها ببولاق الدكرور، بالسجن المشدد 10 سنوات.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب الجيزة، الكلية برئاسة المستشار نهاد أبو النصر القائم بأعمال المحامي العام الأول، أن المتهم "حسام حسن" 28 سنة سائق، قتل زوجته المجني عليها "مني حسن" عمدا بباعث الانتقام لاعتقاده بسوء سلوكها، على أثر شجار نشب بينهم لوجود خلافات مادية بينهما، ففضل الخلاص منها واستخدم في ذلك " كوفية "، قام من خلالها بتطويقها حول عنقها وأحكم قبضته عليها، فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها.