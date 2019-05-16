مصر | خلال 24 ساعة.. "الأمن العام" يضبط 221 قطعة سلاح ناري و252 قضية مخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. "الأمن العام" يضبط 221 قطعة سلاح ناري و252 قضية مخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزي السلاح والمواد المخدرة في العديد من المحافظات.

ونجحت جهود الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم فى ضبط "221 قطعة سلاح ناري، 252 قضية مخدرات، 251 دراجة نارية مخالفة، 24289 مخالفة مرورية، 1650 مخالفة مرافق، 30 قضية مصنفات، وتنفيذ 79134 حكم قضائي متنوع".

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.