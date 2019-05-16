مصر | المشدد 7 سنوات لـ 3 متهمين بسرقة سيدة بالإكراه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 7 سنوات لـ 3 متهمين بسرقة سيدة بالإكراه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 3 متهمين بسرقة سيدة بالإكراه، بالسجن المشدد 7 سنوات.

وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهمين "س.أ "،عاطل، و"ع.أ "، عامل، و"ح .ع "، عامل، بسرقة المبلغ المالي للمجني عليها " ج.ع " بطريق الإكراه، بعد رصدها تترجل بمفردها بالطريق العام، فانطلق المتهمين مستقلين دراجة بخارية نحوها ، وقاما أحدهما وجذب حقيبتها، ما أدى لسقوطها أرضا وإصابتها بالإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى، فتمكنا بتلك الطريقة من فور إبصراها منفردة بالطريق العام فتربصوا لها، شب مقاومتها والاستيلاء على المسروقات.

ترجع الواقعة بتلقى قسم مدينة نصر، بلاغا من "ج.ع" يفيد بتعرضها للسرقة بالإكراه بالطريق العام، وبتكثيف الاكتخرسات والأكمنة، تم ضبط المتهمين وتحرير المحضر اللازم وتوالت النيابة العامة التحقيق.