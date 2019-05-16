مصر | السجن المشدد 3 سنوات لعاطل وغرامة 50 ألف جنيه للاتجار في الحشيش والترامادول

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قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "ع.ك"، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بالحشيش والترامادول بالهرم.



صدر الحكم برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلي، وأيمن عفيفي سالم، ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب، وعبد المجيد حلمي.



وأسندت النيابة للمتهم "ع.ك"، عاطل، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش والترامادول بقصد الاتجار، بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.



وترجع الواقعة بتلقى قسم الهرم، بلاغًا يفيد بقيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم، وبتفتيشه تم العثور على كمية من مخدر الحشيش والترامادول المخدر، تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.