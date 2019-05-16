مصر | المشدد 10 سنوات لسائق قتل زوجته خنقا لشكه في سلوكها ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 10 سنوات لسائق قتل زوجته خنقا لشكه في سلوكها ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاقبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، سائق بالسجن المشدد ١٠ سنوات، لقتله زوجته، في منطقة بولاق الدكرور، بعد شكه في سلوكها ووجود خلافات مالية بينهما.



وجاء فى أمرالإحالة أنه في يوم ٥ فبراير الماضي، قتل المتهم حسام حسن "سائق"، زوجته المجني عليها "منى حسن" عمدًا، انتقامًا منها لشكه في سلوكها، فافتعل معها مشاكل مالية للخلاص منها، واستخدم في ذلك رداءه "كوفية"، إذ طوق رقبتها بها، وخنقها حتى الموت ولم يرحم استغاثتها، حتي فاضت روحها.



واستمعت النيابة العامة إلى أقوال أحمد خليفة "سمكري سيارات"، وقال إنه حال تواجده بالورشة محل عمله والقريبة من مسرح الواقعة فوجئ بحضور المتهم طالبًا منه الحضور لمسكنه لمرافقته في حمل زوجته المجني عليها لإغمائها وذلك لنقلها للمستشفي فاستجاب له وعاونه في ذلك وبوصولهم لمستشفى بولاق الدكرور العام وحين علموا بوفاة المجني عليها فر المتهم هاربا بدراجته النارية ثم علم بضبطه بمعرفة قوات الشرطة وأقر بارتكاب الواقعة.



وكان محمد الجوهري رئيس مباحث شرطة بولاق الدكرور تلقى بلاغًا من مستشفى بولاق الدكرور العام بوفاة المجني عليها، وبإجراء التحريات السرية حول الواقعة دلته إلى ارتكاب المتهم الواقعة.



وأضاف يوم الواقعة حدثت مشادة فيما بينهما لرفضها مضاجعته فانتوى قتلها وخلع الكوفية ولفها حول عنقها وأحكم قبضته عليها جاذبا طرفيها حتى فاضت روحها قاصدا من ذلك قتلها، كما أضاف بتمكنه من ضبط المتهم نفاذا لقرار النيابة العامة الصادر بضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.