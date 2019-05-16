مصر | حبس صاحب شركة استولى على 685 ألف جنيه من أموال المواطنين بعين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس صاحب شركة استولى على 685 ألف جنيه من أموال المواطنين بعين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة عين شمس الجزئية، حبس صاحب شركة 4 أيام على ذمة التحقيقات، للنصب على المواطنين واستيلائه على مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها واستثمارها في مجال تجارة المستلزمات الطبية.

وأدلى المتهم أمام النيابة أنه قام بالنصب على عدد من المواطنين وهما 10 وانه أوهمهم بتوظيف اموالهم والاستثمار فى مجال تجاره المستلزمات الطبيه وان الارباح كثيره، واخذ من ال 10 مواطنين 685 أجمالى المبلغ، وعندما جاء الموعد لاعطاء الارباح تهرب من السداد، او اعطائهم مره اخرى المبلغ.

وكلفت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

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كما استدعت المواطنين المقدمون البلاغ لسماع اقوالهم والذين أكدوا أنهم تعرفوا على صحاب الشركه من خلال اعلان على " الفيس بوك " وتم المقابله بالفعل واقناعهم بالارباح والاستثمار فى تجاره المستلزمات الطبيه.

وتعود الواقعة عندما تلقت مباحث الأموال العامة بالقاهرة من تلقى عده بلاغات من المواطنين مفاده بالنصب عليهما والاستيلاء على اموالهم من صاحب شركه استيراد وتصدير، وبأعداد الاكمنه اللازمه تم ضبطته يدعى هشام.م 45 سنه مقيم بمنطقة عين شمس بالقاهرة" وذلك لقيامه بتلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بغرض توظيفها وإستثمارها فى مجال تجارة المستلزمات الطبية.