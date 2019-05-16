مصر | "هيروين وترامادول".. حبس عاطل وشقيقته لاتجارهما في المخدرات بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هيروين وترامادول".. حبس عاطل وشقيقته لاتجارهما في المخدرات بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حلوان الجزئية، حبس عاطل وشقيقته 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتجارهما في المواد المخدرة بدائرة القسم.

وكشفت تحقيقات النيابة أنه وردت معلومات لقسم شرطة حلوان بقيام كل من المدعو "إسلام.ه" 24 سنة، عاطل وشقيقته "شيماء.ه" 30 سنه بالاتجار في المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات وبتكثيف التحريات تم التاكد من صحه ما ورد من معلومات وتم القبض على المتهمين وبتفتيشهما عثر بحوزتهم على 50 لفافة هيروين و160 قرص ترامادول، ومبلغ مالي 700 جنيه، وسلاح أبيض عبارة عن مطواة قرن.