حسني مبارك يكشف شخصية منعت السلام بين سوريا وإسرائيل

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مبارك: عقب اغتيال رابين أراد السوريون تنفيذ الاتفاق لكن بعد مجيء نتنياهو كانت الفرصة قد ضاعت.. أبلغت الرئيس الإسرائيلي حينها شمعون بيريز أن الجامعة "بيت العرب"

حسني مبارك

تحدث الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن تفاصيل عن عملية السلام، التي كانت على وشك أن تتم بين سوريا وإسرائيل، في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إسحاق رابين. وقال مبارك في الحوار، الذي نشرت مقتطفات منه، الإعلامية الكويتية فجر السعيد عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر": "شجعت رابين على التفاوض مع السوريين وكان السوريون متحفظون في إطلاعنا على المفاوضات، وأبلغني رابين بالاتفاق مع سوريا بأنها ستأخذ أرضها، لكن نقطة الخلاف كانت في رفض السوريين إقامة علاقات وفتح سفارات".

وتابع مبارك، الذي تنحى بعد ثورة 25 يناير 2011، حديثه عن القضية نفسها، قائلا: "عقب اغتيال رابين أراد السوريون تنفيذ الاتفاق لكن بعد مجيء نتنياهو كانت الفرصة قد ضاعت"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.وعن رغبة إسرائيل بالانضمام لجامعة الدول العربية، قال مبارك إنه أبلغ الرئيس الإسرائيلي حينها شمعون بيريز أن