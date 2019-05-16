شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة المصرية بالكويت تنظم حفل سحور بمناسبة رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الكنيسة المصرية بالكويت احتفالًا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حيث أقامت «غبقة»، حفل سحور، لكبار أعضاء الجالية المصرية والمسؤولين الكويتيين، بحضور سفير مصر لدى الكويت، طارق القوني، ونيافة الدكتور الأنبا أنطونيوس، مطران القدس والكويت والشرق الأدنى.

وقال سفير مصر لدى الكويت، في كلمة ألقاها خلال الاحتفال، الليلة الماضية، إن الاحتفال الذي تحرص الكنيسة المصرية في الكويت على إقامته سنويًا خلال شهر رمضان الكريم هو أدل تجسيد لما جاء به هذا الشهر الفضيل من دروس وعظات، تدعو إلى الألفة والمودة والرحمة وإعلاء القيم والفضائل، وليؤكد ما جاءت به الديانات السماوية من رسائل، الجميع في أمَسّ الحاجة للتمسك بها في مواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية.

وأضاف «القوني»: «يؤكد حضوركم، اليوم، ما لمسته منذ رئاستي البعثة الدبلوماسية المصرية من العلاقة المتميزة التي تربط الكنيسة المصرية بجميع مكونات الجالية، وكذلك المسؤولين بدولة الكويت، ولا يسعني في هذا الشأن إلا أن أُثمِّن على الدور المقدر للأنبا بيجول، (راعي الكنيسة المصرية بالكويت)، في رعاية مصالح الكنيسة، وأقباط مصر المقيمين بالكويت، وهو الأمر الذي إن دل على شيء، فإنما يدل على خصوصية العلاقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتجذرها لتتسع لجميع مناحي العلاقات الثنائية، علاوة على ما يعكسه هذا التقليد السنوي من مناخ الحرية والتسامح الذي تنعم به دولة الكويت الشقيقة».

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وقدم السفير خالص التهنئة إلى أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وإلى حكومة ودولة وشعب الكويت بدوام الرفعة والأمن والاستقرار، كما هنأ أبناء الجالية المصرية بمناسبة الشهر الكريم، مشيدًا بإسهامهم الكبير في العديد من القطاعات الحكومية وغير الحكومية داخل الكويت، لافتًا إلى أن ذلك الإسهام هو محل تقدير وإشادة من الجميع.

من جانبه، قال الشيخ حسين الأزهري، عضو دار الإفتاء الكويتية، إن احتفال الكنيسة المصرية يؤكد أن رباط المحبة هو ما يجمع المسلمين والمسيحيين، الذين يحرصون على التزاور وتبادل التهاني في جميع المناسبات، سواء الدينية أو الوطنية، مشيرًا إلى أن الكنيسة وجهت الدعوة للحضور لحبها لإخوانها المسلمين، الذين لبوا الدعوة أيضًا حبًا فيها.

وذكر القمص بيجول الأنبا بيشوي، راعي الكنيسة المصرية بالكويت، أن الاحتفال هو الثامن عشر له بالكويت، مؤكدًا حرصه الدائم على التواجد بالكويت خلال الشهر الكريم لمشاركة المسلمين احتفالهم بشهر الخير والبركة.

وشدد على أن المحبة والترابط متجذران بين المسلمين والمسيحيين في الكويت منذ قديم الأزل، مؤكدًا أن السماحة التي أرساها أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، جعلت الجميع ينصهر في بوتقة واحدة يملؤها الحب والود والتفاهم.