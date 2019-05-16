شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب 3 طلمبات جديدة بمحطة «مياه 2» بالروبيكي استعدادًا للصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم تركيب 3 طلمبات مياه من الضغط العالي بمحطة المياه رقم 2 بالروبيكي، نظراً لزيادة استهلاك المياه في فترة الصيف، وحلا لشكاوى سكان المدينة من تكرار انقطاع المياه في فترات سابقة.

جاء ذلك خلال جولة لرئيس جهاز مدينة بدر، رافقه خلالها عدد من قيادات الجهاز، للاطمئنان على أعمال تركيب الطلمبات الجديدة بمحطة المياه رقم 2 بالروبيكي، وكذا المرور على الأحياء السكنية، وأعمال المرافق بالمدينة.

كما قام رئيس جهاز المدينة بالمرور بمنطقة حي الأمل (صبحي حسين سابقا) للاطمئنان على أعمال النظافة، والتي سبق وأمهل الشركة القائمة بأعمال النظافة أسبوعاً، لتحسين الأداء، للعمل على ظهور الحي بالمظهر الحضاري الذي يليق بالمدينة.