شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 3 رحلات دولية بالمطار لأعمال الصيانة وظروف التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس تأخر إقلاع 3 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بجدول التشغيل بسبب كثافة التشغيل وأعمال الصيانة. وأفاد مصدر ملاحى بمطار القاهرة، أن رحلة الخطوط السعودية 308 المتجهة إلى جدة تأخرت ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب كثافة التشغيل التى تشهدها الشركة فى نقل المعتمرين، كما تأخرت رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة ساعتين لظروف التشغيل. Advertisements وأضاف المصدر أن رحلة شركة نسما للطيران 192 المتجهة إلى سكاكا تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل.

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