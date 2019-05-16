شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.."مباشر قطر" تكشف فشل تميم بن حمد في إحداث فتنة بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، عن تلقى نظام تميم بن حمد أمير الإرهاب لصفعة قوية، بعدما فشل فى تأجيج فتنة فى البحرين عقب اتصال الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بأمير الدوحة "تميم".

وأكد التقرير، أن الاتصال لم يخرج عن إطار التهنئة بحلول شهر رمضان الكريم، ولكن تنظيم الحمدين استغل هذا الاتصال من أجل إحداث فتنة بين رئيس الوزراء وملك البحرين، من خلال تداول هذه الاتصال عبر وسائل الإعلام الخاصة به والإيحاء بأن هناك انقسام فى الداخل البحرينى.