شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت مجلة "أفريقيا" الإيطالية تدشين الرئيس المصرى، عبد الفتاح السيسى، جسر تحيا مصر، أكبر جسر معلق فى العالم.

وأشارت المجلة إلى أنه تم افتتاح الجسر بعد أربع سنوات من العمل قامت به شركة المقاولون العرب فى القاهرة تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومن المتوقع أن يخفف حركة المرور بين الأجزاء الشرقية والغربية من المدن المصرية المزدحمة.

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وأكدت أن هذا المشروع أكبر المشروعات فى مجال الطرق والنقل المصرى، كما أن جسر تحيا مصر دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث يتضمن 6 مسارات مرورية فى كلا الاتجاهين، ويمتد على طول 540 مترا وعرض 66.8 مترا، وهو مقياس أكبر من الجسر المعلق فى فانكوفر، كندا، ويتميز بأكبر فتحة ملاحية على نهر النيل بعرض 300 مترا.