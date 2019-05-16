شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: غداً انخفاض الحرارة 5 درجات والعظمى بالقاهرة 35 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدًا الجمعة، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار على القاهرة والوجة البحرى حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا معتدل ليلا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية.

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وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.