شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع رأى: أغلب الأوروبيين يتوقعون نهاية الاتحاد الأوروبى خلال 20 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف استطلاع للرأى أن أكثر من نصف الأوروبيين يعتقدون بأن الاتحاد الأوروبى سينهار على الأرجح خلال 20 عاما، رغم أن دعم الكتلة يحقق أرقاما غير مسبوقة منذ ربع قرن، بحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

وأشار أغلبية المشاركين فى استطلاع "يوجوف" فى كل من فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا وهولندا والنمسا وسلوفاكيا ورومانيا اليونان والتشيك وبولندا إلى أنهم يعتقدون أن تفكيك الاتحاد الأوروبى احتمال واقعى فى غضون ما بين 10 إلى 20 عاما.

وتعتبر الأرقام مذهلة فى فرنسا على وجه الخصوص، حيث يتخلف حزب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عن حزب زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان فى استطلاعات الرأى الخاصة بالانتخابات الأوروبية المقررة الأسبوع المقبل.

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ووفقا للمسح الذى أجرى بتكليف من مجلس العلاقات الخارجية الأوروبى، فإن 58% من المشاركين فى فرنسا يعتقدون أنه من المرجح جدا أو المحتمل إلى حد ما أن ينهار الاتحاد الأوروبى فى غضون 20 عاما، لتصبح فى المرتبة الثانية بعد سلوفاكيا التى كانت النسبة فيها 66%.

ومن بين الدول الأربعة عشر التى شملها استطلاع يوجوف، والتى تشكل 80% من مقاعد البرلمان الأوروبى، كانت نسبة من لا يعتقدون بانهيار الكتلة الأوروبية أقل من الأغلبية فى ثلاث دول فقط وهى السويد (44%)، والدانمارك (41%) وإسبانيا (40%).

وتقول الجارديان إنه بعد حوالى سبعة عقود من إنشاء المجموعة الأوروبية للفحم والصلب التى جمعت معا كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبرج فى اتفاقية هدفها تفادى حرب جديدة، قال ثلاثة من بين كل 10 أشخاص شملهم الاستطلاع إن النزاع بين الدول داخل الاتحاد الأوروبى احتمال واقعى.