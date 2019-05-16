شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستعرض الخطط المقترحة لتطوير السويس والخدمات المقدمة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لاستعراض الخطط التنموية المقترحة لتطوير محافظة السويس، وذلك على مستوى جميع القطاعات الخدمية بالمحافظة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالبدء فى تنفيذ عدد من المشروعات، لتطوير محافظة السويس وتنميتها، على أن تشمل الخطط المقترحة مشروعات رفع كفاءة الطرق، وتطوير كافة المرافق بالمحافظة، بما يُسهم فى الارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين، وتشجيع المستثمرين على إقامة العديد من المشروعات التى تخدم المحافظة، وتؤدى إلى توفير فرص عمل لشباب المحافظة.

من جانبه، استعرض محافظ السويس، عدداً من المشروعات الخدمية بمختلف القطاعات بالمحافظة والتى تساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والخطط المقترحة لتنفيذها، وتشمل هذه القطاعات: خطوط مياه الشرب والصرف الصحى ورفع كفاءة الطرق، والكبارى المقترح إقامتها لتخفيف الكثافة المرورية في بعض المناطق بالسويس.

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وتطرّق المحافظ خلال الاجتماع أيضاً، لوجود بعض الخطط المقترحة لتحويل المحافظة إلى منطقة جاذبة للسياحة، فضلا عن الاستراتيجية التى تم اقتراحها لتطوير المنظومة الثقافية لخدمة أبناء المحافظة.

وفى ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أنه سيتم الاتفاق على عددٍ من المشروعات المهمة فى هذا الصدد لتطوير المحافظة، من خلال المخطط الاستراتيجى المعتمد لها، على أن يتم إثر ذلك البدء على الفور فى تنفيذ تلك المشروعات.