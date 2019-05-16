شكرا لقرائتكم خبر عن أسئلة امتحان الدبلومات الفنية تصل مراكز التوزيع فى المديريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة، إن أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية، وصلت إلى مراكز التوزيع فى المديريات التعليمية ومؤمنة بالكامل من قبل الأمن الإدارى وجهات أخرى، موضحة أنها ستكون فى موعدها فى لجان السير الأسبوع المقبل تزامنا مع انطلاق الامتحانات.

وأضافت المصادر لـ" الخليج 365"، أن الامتحانات تم وضعها من قبل متخصصين وطبقا لمواصفات الورقة الامتحانية وصياغتها واضحة وصريحة وأى مشكلة فنية سيتم الرجوع إلى اللجان الفنية التى وضعت الأسئلة، مشددة على أنه لن تظهر أى أخطاء فى الصياغة.

ووصل عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية ( تجارى، وفندقي، وزراعي، وصناعي)، 757056 طالب وطالبة، حيث يبلغ عدد طلاب التعليم التجاري (260200) طالب/طالبة، وإجمالي طلاب التعليم الفندقي (21864) طالب/طالبة، والزراعي (98775) طالب وإجمالي عدد طلاب التعليم الصناعي 376217 طالب.

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يذكر أن الامتحانات ستجرى داخل 1210 مدرسة بجميع المحافظات، حيث أن عدد المدارس التجارية (347) مدرسة، والفندقية (87) مدرسة، والزراعية (132) مدرسة، والصناعية (644 ) مدرسة.