شكرا لقرائتكم خبر عن فى 8 حالات فقط.. تعرف على الفئات المستحقة لزكاة الفطر الـ13 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر لعام 1440 هجريًا، بحد دانى 13 جنيهًا، وزكاة الفطر هى الزكاة التى يجب إخراجها قبل صلاة عيد الفطر، ومصارف زكاة الفطر هى مصارف زكاة المال الثمانية عند جمهور الفقهاء، وهذه المصارف هى:



1- الفقير: من لا يملك شيئًا البتة، أو يجد شيئًا يسيرًا من مال أو كسبٍ لا يقع موقعًا من كفايته.

2- المسكين: من قدر على مال أو كسبٍ يقع موقعًا من كفايته، ولكن لا يكفيه.

3- العاملون على الزكاة: وهم الجامعون لها، وذلك بشروط مفصلة فى كتب الفقه.

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4- المؤلفة قلوبهم: وذلك على اختلاف بين الفقهاء فى بقاء سهمهم أو انقطاعه.

5- فى الرقاب: وقد ذهب هذا الحكم بذهاب المحل، فإن الرق قد ألغى فى الاتفاقية الدولية لتحرير الرق برلين سنة 1860م ميلادية تقريبًا.

6- الغارمون: وهم من حانت آجال ديونهم، ولا يملكون سدادًا.

7- فى سبيل الله: وهم الغزاة فى سبيل الله، وأجاز الحنابلة فى رواية إخراج الزكاة إلى الحجاج والعمار من هذا المصرف.

8- ابن السبيل: وهو المتغرب عن وطنه الذى ليس بيده ما يرجع به إلى بلده.