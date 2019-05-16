شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 40 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود البلاد اليوم الخميس طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا، معتدل ليلاً.



وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا والشوائب العالقة نهارًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة، وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر، والرياح جنوبية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 25 40شبين الكوم 25 40طنطا 23 38دمنهور 22 36الإسكندرية 20 31بلطيم 21 30مطروح 18 27السلوم 18 24سيوة 20 34بورسعيد 21 27دمياط 21 27الزقازيق 23 38الإسماعيلية 20 40السويس 24 39العريش 22 31رفح 21 30رأس سدر 22 40نخل 18 40نويبع 25 39طابا 25 39كاترين 16 31الطور 22 37شرم الشيخ 25 38الغردقة 25 39مرسى علم 23 36الفيوم 25 40بني سويف 25 41المنيا 22 42أسيوط 25 41سوهاج 23 41قنا 24 41الأقصر 25 43أسوان 26 43أبو سمبل 24 41الوادي الجديد 21 43شلاتين 25 34أبو رماد 26 33حلايب 27 32رأس حدربة 27 31 أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي: الصغرى العظمىمكة المكرمة 30 41المدينة 26 40الرياض 25 39المنامة 28 36أبوظبي 27 37الدوحة 27 38الكويت 25 41دمشق 15 36بيروت 20 27عمان 16 23القدس 18 30غزة 20 29بغداد 22 41مسقط 29 36صنعاء 15 28الخرطوم 27 43طرابلس 14 26تونس 11 21الجزائر 15 22الرباط 14 26نواكشوط 18 21 وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: الصغرى العظمىأنقرة 13 29إسطنبول 14 23إسلام آباد 20 26نيودلهي 25 39جاكرتا 24 32بكين 17 32كوالالمبور 24 23طوكيو 15 23أثينا 13 23روما 08 20باريس 09 18مدريد 08 16برلين 11 25لندن 09 16مونتريال 08 16موسكو 07 18نيويورك 13 21واشنطن 14 24