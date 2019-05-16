انت الان تتابع إعلان موعد طرح تذاكر قطارات عيد الفطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قطار - صورة أرشيفية
أعلنت هيئة السكة الحديد، اليوم الأربعا، بدء حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المدرجة بجدول التشغيل الطبيعى ابتداء من، غد الخميس، على أن يتم طرح مقاعد قطارات القطارات المكيفة التى ستتحرك يوم 30 مايو الموافق 25 رمضان للحجز أمام المسافرين، وبعد غد الجمعة يتم طرح مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 31 مايو الموافق 26 رمضان، وتطرح هيئة السكة الحديد السبت المقبل مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 1 يونيو الموافق 27 رمضان، والأحد طرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 2 يونيو الموافق 28 رمضان.
ومن المقرر أن يتم يوم الإثنين طرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 3 يونيو الموافق 29 رمضان، والثلاثاء طرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 4 يونيو الموافق 30 رمضان.ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء تفيد برفع وزارة النقل أسعار تذاكر جميع قطارات السكك الحديدية قبيل حلول عيد الفطر المبارك
ومن المقرر أن يتم يوم الإثنين طرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 3 يونيو الموافق 29 رمضان، والثلاثاء طرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 4 يونيو الموافق 30 رمضان.
ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء تفيد برفع وزارة النقل أسعار تذاكر جميع قطارات السكك الحديدية قبيل حلول عيد الفطر المبارك لارتفاع معدل إقبال المواطنين عليها. وذكر المركز أن وزارة النقل أكدت أنه لا صحة على الإطلاق لرفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية قبيل عيد الفطر المبارك، وأن أسعار التذاكر الحالية كما هي تماماً دون إقرار أي زيادات عليها، وذلك تيسيرًا على المواطنين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب مرتادي هذا المرفق الحيوي. (التفاصيل)
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