انت الان تتابع لأول مرة.. مبارك يكشف أسرار الغزو العراقي للكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حسني مبارك

كشف الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في مقابلة مع الإعلامية الكويتية فجر السعيد، أسرار وخفايا الغزو العراقي للكويت وذلك للمرة الأول من تخليه عن الحكم في فبراير عام 2011. ونشرت السعيد تغريدات، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، وذكرت فيها أن مبارك كشف لها أسرار وخفايا الغزو العراقي للكويت". وأضافت أنه تحدث عن "عواقب صفقة القرن، ومعلومات عن حرب السادس من أكتوبر واستعادة سيناء، بالإضافة إلى تأثير الدور الأمريكي والروسي في الشرق الأوسط". وقالت، إن مبارك ذكر في لها أنها قال لرئيس وزراء إسرائيل الأسبق شيمون بيريز: "إنتوا عايزين تخشوا الجامعة العربية؟

وأوضحت السعيد، أن الرئيس مبارك رد عليه قائلًا: "ابعد عن الكلام ده.. الجامعة العربية دي بيت العرب"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية. وأضاف: "قلت لكلينتون بكل وضوح مفيش زعيم عربي يقدر يتنازل عن القدس، ومحاولة فرض حلول غير عادلة في قضية الشرق الأوسط بسبب اختلال موازين القوي لن تجعل أي سلام أو تعاون دائم بل