انت الان تتابع الزيارة الثانية خلال 50 يوما.. بن زايد يصل القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل بن زايد

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل، اليوم الأربعاء، بمطار القاهرة الدولي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في ثاني زيارة له خلال 50 يوما، إذ كانت الزيارة السابقة، في أواخر شهر مارس الماضي، حيث عقدت القمة المصرية الإماراتية، بقصر رأس التين بالإسكندرية، وأعلنا فيها رفض مصر والإمارات التدخل الخارجي في الشئون العربية، مؤكدين حرصهما على استمرار التنسيق والتشاور، للتصدي لتحديات الأمة.

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ويرجع تاريخ العلاقات "المصرية - الإماراتية" إلى ما قبل عام 1971، الذي شهد التئام شمل الإمارات السبع في دولة واحدة هي دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت قيادة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي دعمت مصر إنشاءها وأيدت الاتحاد الذي قامت به دولة الإمارات، وتعد مصر من بين أولى الدول التي اعترفت بالاتحاد