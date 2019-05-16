انت الان تتابع شيخ الأزهر: زينة المرأة أحد حقوق الزوجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أحمد الطيب شيخ الأزهر

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن الشريعة الإسلامية اهتمت بزينة الزوجة وتجملها لزوجها، واعتبرته أحد الحقوق الزوجية التي يجب الوقوف عندها والانتباه لقيمتها، لما يترتب عليه من نجاح واستقرار للحياة الأسرية، وأن المذهب المالكي ألزم الرجل بتوفير أدوات الزينة لزوجته، وجعلها جزءً من النفقة الملزم بها بعد المأكل والمشرب والملبس والمسكن، موضحا أن المقصود ليس استخدام مساحيق التجميل والزينة الصارخة، بل اعتناء المرأة بشكلها وقوامها وألفاظها الجميلة وتوددها لزوجها؛ لأن هذا هو أقرب طريق إلى قلب الزوج.

وأوضح الطيب، خلال الحلقة العاشرة من برنامجه الرمضاني على التلفزيون المصري، اليوم الأربعاء أن حق التزين والتجمل ليس قاصرًا على الزوجة، بل على الزوج التزين والتجمل لزوجته، بأن يعتني بشكله ومظهره، وهو ما يحقق استقرار الأسرة وسعادتها.ويناقش البرنامج عددا من قضايا الأسرة المسلمة، والحقوق التي أقرها الإسلام

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