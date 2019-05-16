شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستعرض الخطط المقترحة لتطوير محافظة السويس وتنميتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مع اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس؛ لاستعراض الخطط التنموية المقترحة لتطوير المحافظة، وذلك على مستوى جميع القطاعات الخدمية بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبدء في تنفيذ عدد من المشروعات، لتطوير محافظة السويس وتنميتها، على أن تشمل الخطط المقترحة مشروعات رفع كفاءة الطرق، وتطوير كافة المرافق بالمحافظة، بما يُسهم في الارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين، وتشجيع المستثمرين على إقامة العديد من المشروعات التي تخدم المحافظة، وتؤدي إلى توفير فرص عمل لشباب المحافظة.

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من جانبه، استعرض محافظ السويس، عددًا من المشروعات الخدمية بمختلف القطاعات بالمحافظة والتي تساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والخطط المقترحة لتنفيذها، وتشمل هذه القطاعات: خطوط مياه الشرب والصرف الصحي ورفع كفاءة الطرق، والكباري المقترح إقامتها لتخفيف الكثافة المرورية في بعض المناطق بالسويس.

وتطرّق المحافظ خلال الاجتماع أيضاً، لوجود بعض الخطط المقترحة لتحويل المحافظة إلى منطقة جاذبة للسياحة، فضلا عن الاستراتيجية التي تم اقتراحها لتطوير المنظومة الثقافية لخدمة أبناء المحافظة.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم الاتفاق على عددٍ من المشروعات المهمة في هذا الصدد لتطوير المحافظة، من خلال المخطط الاستراتيجي المعتمد لها، على أن يتم إثر ذلك البدء على الفور في تنفيذ تلك المشروعات.