شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لإزالة الإشغالات وغلق وسحب المحال المخالفة بالقاهرة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز مدينة القاهرة الجديدة يقوم حاليا بتنفيذ حملات ليلية ونهارية متواصلة لإزالة الإشغالات، ورفع العدادات، وغلق وتشميع وسحب المحال المخالفة، وذلك بالتنسيق مع مسؤولي مديرية أمن القاهرة، من أجل الحفاظ على المظهر الجمالى والنسق الحضارى للمدينة، ومنع ظهور أى عشوائيات بها، مؤكداً أن جهاز المدينة مستمر فى تنفيذ الحملات، ولا مجال للتهاون مع المخالف.

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وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم تنظيم حملة ليلية انطلقت من ميدان فاطمة الشربتلى، بقيادة نائب رئيس الجهاز بالتجمع الخامس، ومديرى إدارات التنمية، ورؤساء الأحياء، وبمشاركة قوات الأمن بقيادة اللواء مصطفى ياسين، مساعد فرقة القاهرة الجديدة، وعدد من ضباط الشرطة، وشرطة المرافق، وشملت الحملة مناطق، حى النرجس، ومول عنابة بالحى الثالث، ومركزخدمات المدينة، وتم إزالة جميع الاشغالات بالأماكن التى مرت بها الحملة.

وأضاف المهندس عادل النجار أنه «تم تنفيذ حملات نهارية لإزالة الإشغالات بالحيين الثالث والرابع بالتجمع الخامس، وتنفيذ حملة بالتجمع الأول، تم خلالها رفع عدادات وغلق وتشميع بحى البنفسج، بجانب رفع اللافتات المخالفة أمام بوابة 6 الرحاب، وسحب 4 محال بحق الانتفاع بالشباب الجنوبي والشمالي، وإزالة الإشغالات بالتجمع الثالث بإسكان الشباب من أمام ميجا مول وفيوتشر مول وأمام الجامعة الألمانية، بالإضافة إلى بدء رفع المخلفات من المنطقة المجاورة لمركز البحوث (جاردنيا هايتس)».

وفى مجال تطوير الطرق، قال «النجار»: «جارٍ تنفيذ أعمال تطوير الطرق بحى البنفسج بالتجمع الأول، وحى النرجس بالتجمع الخامس، وتنفيذ أعمال الطبقة الأسفلتية الرابطة بحارة الخدمة بمحور محمد نجيب أمام المستثمرين الجنوبية بالتجمع الخامس، بجانب تنفيذ أعمال تطوير وزراعة محور محمد نجيب بالتجمع الأول، وأعمال إنارة الطرق الرئيسية بمنطقتى (القطامية – الشباب) بالتجمع الثالث، وإنارة الطرق الرئيسية بالتجمع الخامس».