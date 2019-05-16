شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يتفقد مزرعة نموذجية للري التنقيط بالمنيا اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يزور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، محافظة المنيا، الخميس، ومن المقرر أن يستقبله المحافظ اللواء قاسم حسين.

ويتفقد الوزير مزرعة نموذجية للري بالتنقيط، ويشارك في مؤتمر روابط مستخدمي المياه الثاني بقرية الروبي بمركز سمالوط.

وقال اللواء قاسم حسين إن المؤتمر سيشهد عرض 8 تجارب ناجحة لبعض المزارعين والمستثمرين في تطبيق منظومة الري بالتنقيط، بهدف ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها، كما سيتم تفقد مزرعة نموذجية بالقرية.