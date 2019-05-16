تعرف على مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر × 7 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بدء هيئة السكة الحديد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر يقدم ”الخليج 365” فى 7 معلومات مواعيد حجز قطارات فترة العيد المدرجة ضمن جدول التشغيل الطبيعى. 1ـ هيئة السكة الحديد بدأت حجز تذاكر قطارات العيد المدرجة ضمن جدول التشغيل الطبيعى. 2ـ السكة الحديد طرحت اليوم الخميس مقاعد القطارات المكيفة التى ستتحرك يوم 30 مايو الموافق 25 رمضان. 3ـ الجمعة تطرح أمام المسافرين مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 31 مايو الموافق 26 رمضان. Advertisements 4ـ السبت طرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 1 يونيو الموافق 27 رمضان. 5ـ الأحد طرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 2 يونيو الموافق 28 رمضان. 6ـ الاثنين طرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 3 يونيو الموافق 29 رمضان. 7ـ الثلاثاء طرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 4 يونيو الموافق 30 رمضان.

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