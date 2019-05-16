شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأرصاد : انخفاض درجات الحرارة الجمعة والسبت بمعدل 5 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن غدا الجمعة، سيشهد انخفاضا بدرجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية يستمر لمدة 48 ساعة ، بمعدل بين 3 و 5 درجات.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة يومى الجمعة والسبت المقبلين 35 درجة، مؤكدا أنه رغم هذا الانخفاض فإن درجات الحرارة لا تزال أعلى من معدلاتها الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام.

وأشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن آخر أيام فصل الربيع عادة ما تكون درجات الحرارة فيها أعلى من معدلاتها وتكون درجات الحرارة مرتفعة وأعلى من فصل الصيف، مناشدا المواطنين توخى الحذر وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وشرب السوائل بكثرة.

يذكر أن البلاد تعرضت لموجة حارة تضرب كافة الأنحاء بالجمهورية وصلت ذروتها أمس الأربعاء وتستمر اليوم الخميس ، حيث يسود كافة الأنحاء طقس شديد الحرارة تصل خلاله درجات الحرارة العظمى لـ40 درجة بالقاهرة.