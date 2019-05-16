شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى: هجوم الطائرات المسيرة على محطتى ضخ سعوديتين يعتبر جريمة حرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تلفزيون العربية اليوم الخميس نقلا عن التحالف بقيادة السعودية فى اليمن أن استهداف جماعة الحوثى لمنشآت نفطية فى المملكة فى وقت سابق هذا الأسبوع "يرقى لجرائم حرب". ونفذ التحالف عدة غارات جوية اليوم الخميس على العاصمة اليمنية صنعاء، التى يسيطر عليها الحوثيون، ردا على هجمات الطائرات المسيرة يوم الثلاثاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربى: هجوم الطائرات المسيرة على محطتى ضخ سعوديتين يعتبر جريمة حرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.