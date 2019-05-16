شكرا لقرائتكم خبر عن 71% من القراء يؤيدون المزيد من الإجراءات لمواجهة جرائم الملكية الفكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيد قراء الخليج 365 اتخاذ المزيد من الإجراءات لمواجهة جرائم الملكية الفكرية، حيث أجاب 71 %من القراء بـ"نعم" على استطلاع لـ"الخليج 365" بعنوان "هل تؤيد اتخاذ المزيد من الإجراءات لمواجهة جرائم الملكية الفكرية ؟.

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وأجاب 22% من القراء بـ"لا"، فى حين أجاب 7 % من القراء بـ"لا أعرف".