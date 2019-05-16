- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 71% من القراء يؤيدون المزيد من الإجراءات لمواجهة جرائم الملكية الفكرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيد قراء الخليج 365 اتخاذ المزيد من الإجراءات لمواجهة جرائم الملكية الفكرية، حيث أجاب 71 %من القراء بـ"نعم" على استطلاع لـ"الخليج 365" بعنوان "هل تؤيد اتخاذ المزيد من الإجراءات لمواجهة جرائم الملكية الفكرية ؟.
وأجاب 22% من القراء بـ"لا"، فى حين أجاب 7 % من القراء بـ"لا أعرف".
كانت هذه تفاصيل خبر 71% من القراء يؤيدون المزيد من الإجراءات لمواجهة جرائم الملكية الفكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.