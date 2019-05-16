شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا ترفض علاج أحد مواطنيها بالخارج بعد إصابته بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت السلطات التركية تسليم مواطن تركى جواز سفره للعلاج من مرض السرطان فى الخارج، وكانت السلطات التركية عزلت "هالوك سافاش"، على خلفية محاولة تحركات الجيش التركى فى 2016، حيث تم عزل 130 ألف موظف تركى فى القطاع العام.

ووفقا لشبكة "يورو نيوز" فإن المواطن التركى قال إنه ذهب إلى مقر محافظة أضنة لاستخراج جواز سفر، لكنه فوجئ بالموظف يخبره بإلغاء جواز سفره.