تجنبوا الخروج وقت الظهيرة.. الأرصاد توجه تحذيرات للمواطنين بشأن طقس الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

تصوير- نادر نبيل:

قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة شديدة الحرارة التي تتعرض لها البلاد حاليا، جاءت بسبب قدوم كتلة هوائية من الجزيرة العربية وامتداد منخفض السودان.

وأضاف شاهين في تصريحات لمصراوي، أن درجة الحرارة تصل ذورتها اليوم الخميس، مع انتشار كثيف للشبورة المائية في الصباح الباكر بالطرق الزراعية والمسطحات المائية.

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وطالب شاهين، بتجنُب الخروج وقت الظهيرة، والابتعاد عن أشعة الشمس والالتزام بارتداء الملابس الخفيفة والقبعات أثناء التجول في الشوارع، أو التواجد في العمل خلال فترة الظهيرة تحديدًا، وعدم بذل مجهود لفقدان فقدان أي وسائل.

كما دعا مدير إدارة التحاليل والتنبؤات، الصائمين بضرورة تجنب التواجد في أماكن سيئة التهوية وذات رطوبة عالية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة، ليسود البلاد الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، معتدل ليلاً.​