حدث ليلاً| حقيقة تعرض الممشى الزجاجي بمحور روض الفرج للكسر.. وقرارات للمجلس العسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود علي:

شهد ليل أمس وإلى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث الهامة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:

السيسي وبن زايد يبحثان أزمة استهداف السفن: "أمن الخليج من أمن مصر"

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، بمطار القاهرة الدولي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة".

للتفاصيل اضغط هنا

مستشار رئيس الوزراء ينفي تعرض الممشى الزجاجي بمحور روض الفرج للكسر

نفى هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، مساء الأربعاء، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض الممشى الزجاجي بمحور روض الفرج بعد ساعات من افتتاحه.

للتفاصيل اضغط هنا

بالصور- حفل إفطار رمضاني في الكنسية الأسقفية: "شهر الصيام ليس للمسلمين فقط"

نظمت الكنيسة الأسقفية في مصر برئاسة المطران منير حنا، حفل إفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك.

للتفاصيل اضغط هنا

"تظلمات عادلة".. التموين تعلن خطوات تقديم تظلم إلكتروني من الحذف

أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، والمتحدث باسم الوزارة، استمرار تلقي تظلمات المواطنين ممن انطبقت عليهم إحدى معايير المرحلتين الثانية والثالثة.

للتفاصيل اضغط هنا

"محلية النواب" توافق على موازنة التنمية المحلية بواقع 1.9 مليار جنيه

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأربعاء، على مشروع موازنة ديوان عام وزارة التنمية المحلية للسنة المالية 2019/2020.

للتفاصيل اضغط هنا

وضع شروط الندب والتعيينات.. ننشر مشروع قانون المجلس الأعلى للهيئات القضائية

Advertisements

حصل "الخليج 365"، على نص مشروع القانون المرسل من الحكومة إلى مجلس الدولة لمراجعته والخاص بإنشاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، تنفيذًا للتعديلات الدستورية التي أقرها الشعب عقب الاستفتاء في شهر أبريل الماضي.

للتفاصيل اضغط هنا..

المدير الإقليمي لـ"جينيس": محور روض الفرج يضع مصر على خارطة العالم

قال طلال عمر، المدير الإقليمي لموسوعة جينيس في الشرق الأوسط، إن محور روض الفرج الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي هو صرح معماري وهندسي رائع تم تشييده وَفق أفضل الطرق العالمية.

للتفاصيل اضغط هنا

قرارات من المجلس العسكري بالسودان ورسالة لـ"الثوار الشرفاء"

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، الخميس، تعليق التفاوض مع قوى الحرية والتغيير المعارضة في البلاد لمدة 72 ساعة، حتى ينتهي ما وصفه بالتصعيد الإعلامي ضد القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.

للتفاصيل اضغط هنا

واشنطن: سحب الموظفين من العراق يرجع لتهديدات مجموعات موالية لإيران

قال مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء إن إجراءات سحب موظفين أمريكيين من العراق سببها وجود "تهديدات مباشرة" من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران.

للتفاصيل اضغط هنا

قتلى وجرحى في مصادمات بين أتباع الصدر والمفصولين من التيار الصدري في النجف

أفاد شهود عيان بأن ثلاثة من أتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قتلوا وجرح 15 آخرون في مصادمات على خلفية مظاهرات شهدتها مدينة النجف استهدفت محالا تجارية يملكها قادة تم طردهم من التيار الصدري بقرار من مقتدى الصدر.

للتفاصيل اضغط هنا

العفو الدولية تدعو لتحقيق في "جرائم حرب" محتملة في ليبيا

ذكرت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس أن الهجمات العشوائية على المناطق المدنية بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس يمكن أن تصل إلى حد "جرائم حرب"، داعية المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في هذه القضية.

للتفاصيل اضغط هنا