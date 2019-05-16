مصر | مدير أمن القاهرة يعتمد حركة تنقلات محدودة.. تعرف عليها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير أمن القاهرة يعتمد حركة تنقلات محدودة.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن القاهرة، حركة تنقلات محدودة، اليوم الخميس.

وشملت حركة التنقلات، تعيين العميد عمرو أبو راية، رئيس مباحث تأمين الطرق والمنافذ، تعيين المقدم أحمد حمدي، نائب مأمور أبو العلا، وتعيين النقيب علي خلف في قسم المساعدات الفنية، والنقيب كريم الفقي، معاون قسم مدينة نصر أول، وعُين النقيب محمد حسين، معاون قسم شرطة القطامية

وفي ذات السياق فقد جاء تعيين النقيبين محمد السبكي ومحمد التهامي في قسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية.