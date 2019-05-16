مصر | إصابة 4 أشخاص صدمتهم سيارة ملاكي أثناء عبورهم طريق الفيوم الصحراوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 4 أشخاص صدمتهم سيارة ملاكي أثناء عبورهم طريق الفيوم الصحراوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب 4 أشخاص بطريق الفيوم الصحراوي، بعدما صدمتهم سيارة ملاكي أثناء عبورهم، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الفيوم الصحراوي، بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وتهيب الإدارة العامة للمرور ضرورة الألتزام بالسرعة المقررة، على الطريق الرئيسية، وذلك لوجود رادارات تستطيع التقاط جميع المخالفات، بالإضافة الى الأكمنه الثابته والمتحركة.