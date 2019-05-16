التعليم: مد فترة التقديم للمدارس المصرية اليابانية

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المدارس اليابانية - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، عن مد فترة التقديم للمدارس المصرية اليابانية حتى يوم الأحد المقبل، استجابة لرغبة أولياء الأمور الذين يرغبون في التقديم لأبنائهم، وذلك عبر الرابط https://ejs.moe.gov.eg. وكانت الوزارة قد أعلنت عن فتح باب التقديم للطلاب في المدارس اليابانية للعام الدراسي الجديد 2019 - 2020، في الفترة من 1 إلى 15 مايو 2019، إذ يشهد هذا العام دخول 5 مدارس جديدة، لتبلغ عدد المدارس 40 مدرسة منها 35 مدرسة تعمل منذ العام الدراسي 2018 - 2019.
ونشرت وحدة المدارس المصرية اليابانية، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، فيديو يوضح اليوم الدراسي داخل المدارس بداية من وصول المعلمين والطلاب إلى المدارس حتى نهاية اليوم الدراسي.وشروط تقديم الطلاب: أن يكون ولي الأمر والطفل مصريين الجنسية، وأن يكون سن الطفل وفق الشرائح العمرية المحددة لكل مرحلة تعليمية
ونشرت وحدة المدارس المصرية اليابانية، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، فيديو يوضح اليوم الدراسي داخل المدارس بداية من وصول المعلمين والطلاب إلى المدارس حتى نهاية اليوم الدراسي.
وشروط تقديم الطلاب: أن يكون ولي الأمر والطفل مصريين الجنسية، وأن يكون سن الطفل وفق الشرائح العمرية المحددة لكل مرحلة تعليمية سيتم التقدم لها على النحو التالي: يكون قبول الأطفال في المستوى الأول لرياض الأطفال (KG1) حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة في أول اكتوبر من الأكبر سنا فالأقل من سن 4 سنوات، ولا يزيد عن 5 سنوات، ويكون القبول في المستوى الثاني لرياض الأطفال (KG2) حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من الأكبر سنا من سن 5 سنوات وأقل من 6سنوات. ولمعرفة باق الشروط وطرق التقديم يمكنك الإطلاع على: بدء التقديم بالمدارس اليابانية.. اعرف الشروط والأماكن
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