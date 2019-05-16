مصر | يرفع 41 سيارة ودراجة بخارية متروكة خشية استخدامها في العمليات الإرهابية بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يرفع 41 سيارة ودراجة بخارية متروكة خشية استخدامها في العمليات الإرهابية بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملاتها المرورية الموسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلي كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.