مصر | الخميس.. النطق بالحكم على 5 متهمين بينهم موظفين بالبنك الأهلي بتهمة الرشوة‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخميس.. النطق بالحكم على 5 متهمين بينهم موظفين بالبنك الأهلي بتهمة الرشوة‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس الحكم علي 5 متهمين، بينهم موظفين بالبنك الأهلى المصرى بتهمة تقاضى رشوة 3 ملايين جنيه. وكانت المحكمة بالجلسة السابقه قررت مد آجل النطق بالحكم الخميس.

ويصدر الحكم برئاسة المستشار مجدى حسين و بعضوية المستشارين أسامة أبو صافى وعمرو محمد فوزى، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمى.

وأسندت النيابة للمتهمين محمد سليمان على موظف بالبنك الأهلى، و محمد على محمد موظف بالبنك الأهلى، و عطية محمد السيد رجل أعمال، و دعاء محمد مدرس مساعد بجامعة أسيوط، ومدحت عبد الرحيم أستاذ جامعى بجامعة القاهرة، أولاً تقاضى المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين بالبنك الأهلى المصرى رشوة نظير عملهما، بأن طلبا من المتهم الثالث عن طريق المتهمين الرابع والخامس، نسبة 5% من قيمة بيع أسهم البنك الأهلى المصرى بمصنع سيلا للزيوت بمحافظة الفيوم، بنسبة 3 مليون و500 ألف جنيه.