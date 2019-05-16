أخبار مصر | افتتاح فعاليات الدورة الرمضانية الرابعة لكرة القدم الخماسية بجامعة عين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح فعاليات الدورة الرمضانية الرابعة لكرة القدم الخماسية بجامعة عين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب فعاليات الدورة الرمضانية الرابعة لكرة القدم الخماسية والتي

ينظمها إتحاد طلاب جامعة عين شمس على ملعب كلية الهندسة.

الدورة تقام تحت رعاية ا.د عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة و ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب واشراف مستشارى نائب رئيس الجامعة ا.د. طايع عبد اللطيف، ا.د. تامر راضى، ا. سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة، بحضور ا. د تامر النادي وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب ا. محمد الديب امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، ا. سحر مجاهد مدير عام رعاية الشباب ،ا. طارق أحمد مدير إدارة الاتحادات الطلابية، و أشرف خالد رئيس إتحاد طلاب الجامعة.

Advertisements

وفي كلمته اكد ا. د عبد الفتاح سعود ان الجامعة تدعم وتشجع الطلاب للمشاركة في كافة الأنشطة الطلابية علي كافة مستوياتها بالتزامن مع العملية التعليمية من اجل تخريج خريج ذو شخصية متكاملة.

وشهد حفل الافتتاح عرضا لفريق الجامعة للفنون الشعبية، وشهدت المباراة الافتتاحية فوز فريق كلية الزراعة علي فريق قلب النيل بنتيجة 0/6

جدير بالذكر انه ستستمر الدورة الرمضانية حتي الخامس والعشرين من مايو الجارى بمشاركة ٦٤ فريق من طلاب مختلف كليات الجامعة.